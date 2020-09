Mais maduro, Osvaldo comemora boas atuações fora de casa e 1º gol pelo Fortaleza no Brasileirão Atacante voltou a balançar as redes no empate de ontem com o Grêmio por 1 a 1

O atacante Osvaldo marcou seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza na atual edição do Campeonato Brasileiro, ontem, no empate com o Grêmio, por 1 a 1, fora de casa, pela 10ª rodada da competição. Destaque do Fortaleza na partida, o jogador falou sobre a importância de voltar a balançar as redes e sobre o ponto conquistado pelo Tricolor fora de casa.

– Esse gol já vinha batendo na trave há algum tempo, mas graças a Deus contei com a sorte dessa vez e acabou saindo. Foi algo importante, que me dá mais confiança e tranquilidade para sair em frente. Sobre o jogo, poderíamos ter conseguido um resultado melhor pelas circunstâncias da partida, mas não deixou de ser um ponto importante pelas dificuldades que todo mundo sabe que existem ao enfrentar o Grêmio em sua casa – disse Osvaldo.

Osvaldo foi o destaque da equipe nos dois últimos jogos fora de casa, contra Flamengo e Grêmio, fato que não foi coincidência, conforme ele mesmo explicou juntamente com uma análise do atual momento de sua carreira.

– Me sinto muito bem fisicamente e ainda melhor no geral, porque agora tenho a maturidade a meu favor. Antes eu tentava ir para cima em todas as oportunidades, mas tem momentos do jogo, principalmente quando não estou no mano a mano, que é mais importante para a equipe que eu trabalhe a bola, mantenha a posse, do que tente a jogada individual. Contra Flamengo e Grêmio acabou que tivemos naturalmente mais espaço pelo fato de serem duas equipes muito ofensivas e que estavam jogando em casa. Recebi mais bolas no mano e aí as chances surgiram com mais frequência. Mas na maioria das vezes os adversários dobram a marcação e aí a gente precisa trabalhar melhor a bola para que ela chegue em uma condição mais favorável. Isso é algo que vai fluindo com mais naturalidade com o passar do tempo – completou.

