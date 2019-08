Mais emoção na detecção facial

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, anunciou nesta semana melhorias significativas no seu software de análise facial. O Rekognition pode agora identificar emoções como “medo” e “raiva” no rosto de qualquer pessoa submetida às câmeras ligadas ao programa. As novas funções já permitem que a polícia americana detecte as reações mais sutis entre a multidão de imigrantes que se aglomeram na fronteira dos Estados Unidos e o México.

Os defensores de direitos humanos começaram a criticar duramente a Amazon, repetindo o que fizeram com o governo da China, que se esmera em aumentar o pente fino nas detecções. Mas Jeff Bezos promete colaborar ainda mais intensamente com o Departamento de Estado Americano. Espere sistemas de vigilância ainda mais emocionantes.