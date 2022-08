Mais dois navios de grãos deixam a Ucrânia; 12 embarcações já partiram sob novo acordo

reuters 09/08/2022 - 7:55 Compartilhe

ISTAMBUL (Reuters) – Mais dois navios de transporte de grãos deixaram o porto ucraniano de Chornomorsk nesta terça-feira, disse o Ministério da Defesa da Turquia, como parte de um acordo para desbloquear as exportações marítimas ucranianas.

Com isso, subiu para 12 o total de embarcações que deixaram o país sob o acordo de passagem segura.

O Ocean Lion partiu para a Coreia do Sul carregando 64.720 toneladas de milho, enquanto o Rahmi Yagci transportava 5.300 toneladas de farinha de girassol para Istambul, disse o ministério.

As Nações Unidas e a Turquia intermediaram o acordo no mês passado, após alertas de que a interrupção nos embarques de grãos causada pelo conflito Rússia-Ucrânia poderia levar a uma grave escassez de alimentos e até a surtos de fome em partes do mundo.

Quatro navios que deixaram a Ucrânia no domingo estão ancorados perto de Istambul e serão inspecionados na terça-feira, disse o comunicado do Ministério da Defesa.

Antes de a Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro, no que Moscou chama de “operação especial” para desmilitarizar seu vizinho, os dois países juntos representavam quase um terço das exportações globais de trigo.

A retomada das exportações de grãos está sendo supervisionada por um Centro de Coordenação Conjunta (JCC) em Istambul, onde estão trabalhando funcionários russos, ucranianos, turcos e da ONU.

A Ucrânia espera exportar 20 milhões de toneladas de grãos em silos e 40 milhões de sua nova colheita, disse o consultor econômico do país, Oleh Ustenko, em julho.

O governo espera angariar 10 bilhões de dólares para sua economia abalada com esses volumes, mas Ustenko disse que pode levar de 20 a 24 meses para exportá-los se os portos não estiverem funcionando adequadamente.

(Reportagem de Yesim Dikmen)