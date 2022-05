‘Mais do que comendo e dormindo’, diz Maíra Cardi sobre rotina de sexo com Arthur Aguiar

Em uma viagem a Campos do Jordão com Arthur Aguiar, Maíra Cardi aproveitou a quinta-feira (19) para responder a algumas perguntas de seus seguidores em uma caixinha no Instagram, e acabou falando mais sobre sua vida sexual com o campeão do “BBB22“.

Perguntada se o casal estava “namorando muito”, a influenciadora respondeu que “mais do que comendo e dormindo”. O comentário em tom de referência ao comportamento de Arthur na casa do “BBB” não foi o único que Maíra fez sobre a rotina amorosa dos dois.





Ela também foi questionada se gosta de fazer “amor selvagem”, e respondeu em tom de brincadeira: “Seria com árvore? Se for com brócolis, eu gosto e o Arthur, não”. Na sequência, ela pergunta a ele o que era “amor selvagem”, e ele responde: “Você sabe”.

Outro seguidor anônimo perguntou qual era o segredo para manter o fogo aceso no relacionamento. “Com um marido gostoso e cheiroso desse não tem jeito. A questão é que as pessoas vão relaxando ao longo do casamento e vão ficando fedidas, largadas e embarangadas e assim não dá não”, disse Maíra.