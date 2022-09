Mais disciplinado, Corinthians lidera Brasileirão em estatísticas de fair play

Parceria Lance & IstoÉ 07/09/2022 - 5:00 Compartilhe







Ao contrário dos rivais paulistas, que sofreram com expulsões em seus últimos jogos, o Corinthians vem se mostrando cada vez mais forte mentalmente e disciplinado sob o comando do técnico Vítor Pereira.

Balbuena assume o quarto lugar! Veja os defensores do Corinthians com mais gols na Arena

Na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, o Timão foi vazado tanto no minuto inicial do primeiro tempo quanto no segundo tempo. Mesmo assim, a equipe conseguiu buscar o empate e segue com boas chances no mata-mata, que será decidido no dia 15.

Diante do Internacional, mais uma vez o clube alvinegro foi vazado no primeiro lance do jogo, e novamente a equipe mostrou determinação para não apenas empatar, como virar o jogo. Contudo, faltou capricho para segurar a vantagem, e o clube novamente empatou em 2 a 2.

Apesar das oscilações na temporada, o Corinthians segue firme no G4 do Brasileirão e ainda sonha em alcançar o líder Palmeiras, que nesse momento tem oito pontos de vantagem. Para perseguir o rival, o elenco alvinegro pode se apoiar na disciplina tática.

Com 292 faltas cometidas, o Corinthians é a equipe da Série A que menos cometeu faltas até aqui, o que dá uma média de 11.68 por jogo, também a menor entre os 20 times da primeira divisão, segundo o Footstats.

Veja tabela e simule os jogos do Campeonato Brasileiro

Ainda segundo a plataforma de estatísticas, o Time do Povo é quem menos comete faltas em seu próprio terço do campo, próximo a área de Cássio, com 48. Isso dá, em média, apenas 1,9 falta por jogo na região mais perigosa para o adversário, contribuindo para o Timão ter a quinta melhor defesa da competição, com 24 gols sofridos.

Em outro ranking, o de cartões amarelos, os índices são igualmente interessantes, uma vez que o número de advertências é bastante baixo. São apenas 44 cartões amarelos para 23 jogadores nas 25 rodadas disputadas, média de 1,76 por partida. A equipe de Vítor Pereira só está atrás do Palmeiras, que recebeu um amarelo a menos.

Ao lado de Athletico-PR, Palmeiras e Santos, o Timão é um dos únicos times que só recebeu um cartão vermelho neste campeonato, algo raro com o rigor atual e as orientações da arbitragem e do VAR. Roni, contra o Furacão, foi o único corintiano a ser expulso direto até aqui no torneio.

Neste momento, Raul Gustavo, Fausto Vera, Giuliano e Giovane são os jogadores do Corinthians pendurados. Do quarteto citado, o meia argentino é quem mais vem jogando ultimamente.

E MAIS: