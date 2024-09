Mais de mil pessoas são evacuadas por mau tempo na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/09/2024 - 8:01 Para compartilhar:

BOLONHA, 19 SET (ANSA) – A onda de mau tempo que deixou um rastro de mortes na Europa Central nos últimos dias chegou com força no norte da Itália e provocou inundações na Emilia-Romagna, região onde 15 pessoas morreram em enchentes e deslizamentos de terra em maio de 2023.

Até o momento, mais de mil moradores foram evacuados de suas casas na região, um importante polo industrial e agroalimentar do país, sobretudo nas províncias de Ravenna e Bolonha.

As autoridades locais recomendaram que as pessoas fiquem em andares superiores com comida, água, medicamentos, itens essenciais, celulares e baterias e evitem sair na rua.

Nesta quinta-feira (19), a situação mais crítica diz respeito aos rios Lamone, Marzeno e Senio, na província de Ravenna, e Montone, na província de Forlì-Cesena.

“Nos casos mais críticos, os rios superaram as máximas históricas, como o Senio”, disse a governadora em exercício da Emilia-Romagna, Irene Priolo.

“Continua chovendo forte e estamos em alerta vermelho”, reforçou o prefeito de Faenza, uma das cidades atingidas pelas inundações do ano passado, Massimo Isola.

A circulação de trens foi interrompida em algumas zonas, enquanto escolas permanecem fechadas nas províncias de Bolonha, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. No entanto, ainda não há notícias de mortos ou desaparecidos.

O mau tempo também atingiu Veneza, na região do Vêneto, cobrindo de água as partes mais baixas do centro histórico.

(ANSA).