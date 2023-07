Mais de mil migrantes desembarcam em ilha italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 20:01 Compartilhe

LAMPEDUSA, 20 JUL (ANSA) – Cerca de 1,1 mil migrantes desembarcaram na ilha italiana de Lampedusa desde o início da madrugada desta quinta-feira (20), segundo dados divulgados pelas autoridades locais.

Ao todo, desde meia-noite foram realizados 28 desembarques, com um total de 1.127 pessoas. A última embarcação que chegou tinha 330 migrantes que foram resgatados de nove pequenos botes nas águas da ilha no sul da Itália e outros oito recuperados na ilhota de Lampione. Entre as pessoas a bordo estão provenientes da Tunísia, Serra Leoa, Costa do Marfim, Burkina Faso, Guiné, Sudão, Camarões, Senegal, Gâmbia. Todos relataram que partiram de Sfax, no território tunisiano, com exceção de dois grupos, que disseram ter embarcado em uma praia em Chebba. A Itália é a principal porta de entrada de migrantes forçados pelo Mediterrâneo no continente europeu e, segundo o Ministério do Interior, já recebeu mais de 70 mil em 2023, alta de 134,5% sobre o mesmo período do ano passado.

No próximo domingo (23), inclusive, a cidade de Roma sediará uma cúpula internacional sobre a crise migratória com diversos chefes de Estado e de governo. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias