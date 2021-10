Mais de 80 brasileiros têm nome em homenagem a Pelé Mesmo aposentado há mais de 44 anos, Rei do futebol continua sendo homenageado por brasileiros em suas famílias

Pelé completa seus 81 anos neste sábado e, mesmo 44 anos após sua aposentadoria, continua impactando a vida de diversos brasileiros. De acordo com um levantamento da proScore, existem 83 brasileiros que têm seu nome em homenagem a Edson Arantes do Nascimento.

São 25 “Edson Arantes do Nascimento”, homônimos ao Rei. Mais 18 brasileiros registrados como “Edson Arantes do Nascimento” acompanhado de outros sobrenomes. Outros quatro têm a ordem do sobrenome trocadas e são chamados “Edson Nascimento Arantes”. Já com a grafia Edison (com i) Arantes do Nascimento existe apenas um. E ainda temos 35 que utilizam dentro do nome a grafia “Pelé”.

– O Pelé parou de jogar há mais de 40 anos. Essas pessoas que levam o nome completo dele ou mesmo o famoso apelido apontam para o exemplo e genialidade dele dentro do futebol no mundo – disse Mellissa Penteado, sócia-fundadora e CEO do grupo proScore.

Os dados levaram em conta pessoas que nasceram após o ano de 1956, quando Pelé estreou no futebol profissional jogando pelo Santos. A partir daí, a colocação do nome na criança por parte dos pais seria uma homenagem ao atleta que estava despontando no esporte. Pessoas nascidas anteriormente ou com pouquíssima diferença de idade não foram contabilizadas.

