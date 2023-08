Mais de 75% das crianças no sul da Ásia enfrentam calor extremo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/08/2023 - 6:22 Compartilhe

Um total de 76% das crianças do sul da Ásia enfrentam temperaturas perigosamente elevadas, o maior nível no mundo, à medida que o impacto das mudanças climáticas aumenta, alertou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Quase 460 milhões de crianças estão expostas ao calor extremo no sul da Ásia (76%), em comparação com um terço das crianças em todo o mundo, segundo a agência da ONU.

“Com o mundo em ebulição global, os dados mostram claramente que as vidas e o bem-estar de milhões de crianças no sul da Ásia estão cada vez mais ameaçados por ondas de calor e temperaturas elevadas”, afirmou Sanjay Wijesekera, diretor regional do Unicef para o sul da Ásia.

A ONU alerta que as crianças no Afeganistão, Bangladesh, Índia, Maldivas e Paquistão correm um “risco extremamente alto” de sofrer os impactos das mudanças climáticas, definindo as temperaturas extremamente elevadas como 83 ou mais dias em um ano acima de 35 graus Celsius.

As crianças não conseguem adaptar-se tão rapidamente às mudanças de temperatura e não são capazes de eliminar o excesso de calor de seus corpos.

“A menos que atuemos agora, estas crianças continuarão suportando o peso de ondas de calor mais frequentes e severas nos próximos anos”, acrescentou Wijesekera.

Com o calor extremo intensificado pelo aquecimento global, julho foi o mês mais quente registrado no planeta, o que afetou dezenas de milhões de pessoas em países da Europa, Ásia e América do Norte.

