Mais de 61 mil estudantes realizam hoje as provas do PAS da UnB

Mais de 61 mil estudantes fazem (1º), a partir das 13h, as provas de conhecimentos e de redação do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). Os portões abrem às 12h e a consulta aos locais de prova está disponível no site da banca organizadora, o Cebraspe.

O PAS é um processo seletivo para ingresso na UnB, realizado ao longo dos três anos do ensino médio regular. Atualmente, a universidade destina a metade das vagas em todos os seus cursos aos aprovados no programa.

Os participantes do PAS I (subprograma 2019), PAS II (subprograma 2018) e PAS III (subprograma 2017) realizarão as provas simultaneamente no Distrito Federal e nas cidades de Anápolis, Formosa, Goiânia e Valparaíso de Goiás, em Goiás; e de Belo Horizonte, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais.

Este ano, a seleção totalizou 61.960 inscritos. Na primeira etapa, foram 25.686 estudantes cadastrados e, na , 22.515. Já na terceira etapa do subprograma 2017 estão registrados 13.759 estudantes, que concorrem às 4.232 vagas abertas pela UnB, sendo 2.112 para o primeiro semestre e 2.120 para o segundo semestre.

Os gabaritos oficiais serão publicados a partir das 19h da data provável de , no site do Cebraspe.