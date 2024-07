Mais de 60 mortos por deslizamentos de terra na Índia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/07/2024 - 7:26 Para compartilhar:

Mais de 60 pessoas morreram em deslizamentos de terra causados pelas intensas chuvas de monções no sul da Índia, informaram nesta terça-feira as autoridades.

As equipes de emergência resgataram 250 pessoas sob a lama, embora seus esforços tenham sido dificultados pelas chuvas persistentes que bloquearam muitas estradas em Wayanad, o distrito mais afetado.

Pelo menos 63 pessoas morreram e 116 ficaram feridas, informou o gabinete do ministro das Finanças da região sul de Kerala, onde fica o distrito de Wayanad.

“Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos, orações pelos feridos”, declarou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em uma postagem no X.

Imagens divulgadas pela Força Nacional de Resposta a Desastres mostram equipes de resgate procurando sobreviventes na lama e retirando corpos em macas da área devastada.

O deslizamento deixou casas completamente cobertas de lama, arrastou carros, chapas metálicas e outros destroços.

O Exército indiano anunciou o envio de mais de 200 soldados para ajudar as forças de segurança e equipes de resgate locais nos esforços de socorro.

Um ministro regional disse ao jornal local The Hindu que mais de 250 pessoas foram resgatadas da lama pelas equipes de resgate.

O gabinete do primeiro-ministro anunciou uma indenização de 200 mil rúpias (cerca de 13.550 reais) para as famílias das vítimas.

– “Aumento alarmante” –

O líder da oposição indiana, Rahul Gandhi, que até recentemente representava o distrito de Wayanad no Parlamento, disse aos deputados que a extensão dos danos é “desoladora”.

“Nosso país tem visto um aumento alarmante de deslizamentos de terra nos últimos anos”, afirmou. “A necessidade agora é de um plano de ação completo para enfrentar a frequência cada vez maior de calamidades naturais”, acrescentou.

As chuvas associadas às monções no sul asiático geralmente duram de junho a setembro, aliviam o calor sufocante do verão e recarregam os reservatórios de água.

Embora sejam vitais para a agricultura e a segurança alimentar dos dois bilhões de habitantes da região, também costumam provocar enchentes e deslizamentos de terra.

A frequência destas catástrofes naturais aumentou nos últimos anos e os especialistas indicam que as mudanças climáticas agravaram o fenômeno.

Além disso, a construção de barragens, os projetos urbanos e o desmatamento na Índia pioram suas consequências.

