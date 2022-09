Mais de 60% dos italianos deixaram de ir ao cinema em 2022

admin3 06/09/2022 - 16:09 Compartilhe

ROMA, 6 SET (ANSA) – Um estudo divulgado nesta terça-feira (6) na Itália revelou que mais de 60% da população deixou de ir ao cinema em 2022.







A informação consta no relatório Swg realizado para o Ministério da Cultura do governo do primeiro-ministro Mario Draghi e confirma a atual crise dos cinemas na Itália.

Os dados, que foram divulgados no Festival de Cinema de Veneza pela subsecretária Lucia Borgonzoni, estão disponíveis em 46 páginas que tratam de uma questão atual: “Como trazer o público de volta ao cinema?”.

Entre as respostas da pesquisa estão uma oferta de filmes mais interessantes, higiene, descontos, conforto e inovação.

De acordo com o estudo, a vontade de voltar ao cinema também parece forte entre os entrevistados. Ao todo, 51% a mais das pessoas gostariam de ir ao cinema com mais frequência, em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Os dados apontam ainda que 21% dos italianos deixaram completamente de ir ao teatro durante a pandemia de Covid-19 e 10% reduziram a frequência.

No primeiro trimestre de 2022 havia sido registrada uma redução de 35% na audiência do cinema em relação a 2019. No entanto, os italianos também são grandes usuários de audiovisuais e filmes na TV e em plataformas pagas.

“A pesquisa nos mostra que os italianos adoram o audiovisual e estão dispostos a voltar ao teatro o mais rápido possível, deixando para trás os medos da pandemia. O objetivo agora é incentivar os cinemas e torná-los mais envolventes e acolhedores”, explicou Borgonzoni à ANSA.

Segundo a subsecretária de Cultura, “devemos, portanto, raciocinar com todas as partes da cadeia de abastecimento e fazer com que cada um faça a sua parte, em primeiro lugar como Ministério da Cultura, para que as necessidades dos espectadores sejam colocadas no centro”.

Para ela, o “Festival de Cinema de Veneza com cinco diretores italianos em competição e filmes italianos espalhados em outras seções é uma oportunidade incrível de voar”.

“Os italianos adoram o cinema italiano de qualidade. Devemos todos trabalhar nessa direção e comunicar a todas aquelas pessoas que hoje não encontram incentivos para ir ao teatro, o quão bonito e envolvente é a exibição ao vivo dos espetáculos”, acrescentou.

De acordo com Borgonzoni, o Ministério da Cultura deve “calibrar os esquemas de ajuda que atualmente administra, simplificando e desburocratizando os procedimentos e focando, tanto em estratégias que atendam às necessidades do telespectador, quanto criando ad hoc projetados para novos negócios e novos autores da linguagem cinematográfica”.

Além disso, enfatizou que é preciso “ajudar nossos operadores a conquistar mercados internacionais e se tornar atraentes para trazer investimentos para a Itália”. (ANSA)