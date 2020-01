Mais de 5 mil raios atingiram Petrópolis este mês, afirma Enel

O sistema de monitoramento de raios da concessionária de energia Enel Distribuição Rio, que atende aos municípios da região serrana do Rio, registrou 5.476 raios em Petrópolis este ano (de 1 a 8 de janeiro). Apenas ontem (8), foram 1.593 incidências de descargas atmosféricas na cidade. Teresópolis registrou 2.337 raios no período, sendo 1.298 durante o dia de ontem.

O trabalho de monitoramento feito pela Enel tem como principais objetivos identificar os locais de queda de raios, monitorar a evolução das tempestades, apoiar a mobilização das equipes em campo, com foco na minimização do tempo de atendimento em casos de interrupção no fornecimento de energia.

Além de causar interrupções no fornecimento de energia, as descargas atmosféricas podem provocar curto-circuito, a queima de equipamentos e acidentes fatais. Para evitar danos materiais e físicos, a Enel listou dicas importantes de segurança que alertam sobre os cuidados que os clientes devem manter durante as tempestades, como evitar o uso do celular, do secador de cabelo e do ferro elétrico conectado à tomada; evitar também o uso de chuveiro ou de torneira elétrica; e se possível, permanecer dentro de casa durante a tempestade.

Petrópolis interdita 19 imóveis após a chuva

A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis registrou 175 ocorrências após o temporal de ontem (8) e interditou 19 imóveis, sendo oito na Rua Piauí, cinco na Rua Alagoas e mais um na Rua Rio de Janeiro, todos esses no Quitandinha. Também estão interditadas casas na Rua Atílio Marotti, no Retiro; Rua dos Ferroviários, no Alto da Serra; Estrada da Saudade, Alto Independência e Mosela.

O secretário de Defesa Civil, coronel do Corpo de Bombeiros, Paulo Renato Vaz disse que a Defesa Civil “permanece em estado de atenção por causa da previsão de mais chuva para os próximos dias”, afirmou.

De quinta-feira (2), da semana passada, até o dia de hoje, foram registradas 435 ocorrências e que estão sendo atendidas pelas equipes da Defesa Civil. Mais de 200 homens da prefeitura continuam na limpeza de ralos, remoção de árvores, e remoção de lama e lavagem das ruas com o auxílio de um carro-pipa.