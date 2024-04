Mais de 5 décadas na Record e monitorado pela Abin: quem era o jornalista que morreu aos 78 anos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 13/04/2024 - 14:28 Para compartilhar:

Luto no jornalismo brasileiro! O repórter investigativo Afonso Monaco morreu na sexta-feira, 12, aos 78 anos, após uma longa batalha contra um câncer. A notícia foi confirmada pela família do veterano e pela Record TV, emissora na qual ele trabalhava há mais de 50 anos.

+Dentistas comentam se Bia, do ‘BBB24’, retirou procedimento estético para entrar no reality

+IstoÉ Gente Entrevista #11: ‘Represento mulheres pretas e pobres’, diz Cariúcha após ser contratada pelo SBT

Em nota, a Record disse que a partida de Afonso Monaco deixa uma lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro. “É com profundo pesar que a Record comunica e lamenta o falecimento do jornalista Afonso Monaco, aos 78 anos, na noite desta sexta-feira, 12 de abril, vítima de um câncer”, começou a nota da emissora.

“Sua partida deixa uma lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro. Nos mais de 50 anos dedicados ao jornalismo, Afonso é um dos repórteres mais respeitados do Brasil emprestando sua credibilidade às matérias que nos últimos anos estavam na Record. Seu compromisso com a verdade e sua paixão pelo jornalismo deixam um legado inestimável”, afirma o comunicado.

“Nos últimos 20 anos, estava na equipe de repórteres do Domingo Espetacular. Na revista eletrônica, Monaco foi responsável pela cobertura de casos de extrema relevância para o telespectador, entre eles o de Madeleine McCann, desaparecida desde maio de 2007. Neste momento, expressamos nossos sentimentos à família, em especial à sua esposa e seus filhos. Aos amigos e colegas de profissão que a memória de Afonso Mônaco permaneça viva e inspiradora para todos nós”, completou.

O velório do jornalista ocorrerá neste sábado, das 14h às 18h, no Funeral do Morumbi, em São Paulo.

Quem era Afonso Monaco?

Afonso Monaco iniciou sua trajetória profissional trabalhando como químico em grandes laboratórios nos anos 1970. Posteriormente, iniciou o curso de ciências sociais na Universidade de São Paulo, onde descobriu a paixão pelo jornalismo.

Ele era o único profissional que restou da primeira formação do “Domingo Espetacular”, jornalístico que completa 20 anos no ar no próximo dia 18 de abril.

Vigiado pela Abin com programa espião

Monaco foi monitorado pela Abin durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em fevereiro deste ano, o Metrópoles descobriu que o repórter teve seu número de telefone rastreado por meio do programa espião israelense FirstMile. A vigilância ocorreu no período em que o jornalista integrava a equipe do programa “Domingo Espetacular”, para o qual produzia reportagens investigativas.

Nas investigações que miram a chamada Abin paralela, a Polícia Federal apura o uso indevido do software para a produção de dossiês e para bisbilhotar alvos políticos de interesse do governo.