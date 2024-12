Mais de 44 mil morreram em Gaza desde início da guerra, diz ministério palestino

Com AFP, Da Redaçãoi Com AFP, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 8:28 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território mais populoso da Palestina, reportou neste domingo, 15, que 44.976 pessoas foram mortas na região desde o início do conflito entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas. A população local é de cerca de 2,14 milhões.

Ao menos 46 mortes ocorreram nas últimas 24 horas, de acordo com o órgão. No sábado, 14, ataques aéreos israelenses deixaram 22 mortos em Gaza.

A mesma fonte informou que 106.759 pessoas ficaram feridas no território desde o início do conflito, desencadeado por uma ofensiva do Hamas com mais de 1.200 mortes em 7 de outubro de 2023.