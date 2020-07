Mais de 40 organizações pedem a libertação imediata de Assange

Mais de 40 organizações de defesa dos direitos humanos e da liberdade de imprensa pediram nesta sexta-feira a libertação “imediata” de Julian Assange, detido no Reino Unido e solicitado pela justiça dos Estados Unidos, que deseja julgá-lo por acusações de espionagem.

O governo dos Estados Unidos quer julgar o fundador dos Wikileaks, que completa 49 anos nesta sexta-feira, pela divulgação a partir de 2010 de mais de 700.000 documentos confidenciais sobre suas atividades militares e diplomáticas, em particular no Iraque e Afeganistão.

Em uma carta ao ministro da Justiça britânico, Robert Buckland, os signatários pedem ao governo de Boris Johnson que liberte “imediatamente” Assange e impeça a extradição para os Estados Unidos, onde ele poderia ser condenado a até 175 anos de prisão.

Entre as signatárias estão a ONG Repórteres Sem Fronteiras, PEN International e a Federação Internacional de Jornalistas.

As organizações afirmam que a “perseguição” a Assange “contribuo para a deterioração da liberdade de imprensa no Reino Unido” e prejudica a imagem do país no cenário internacional.

Um tribunal britânico deve retomar em 7 de setembro a análise do pedido de extradição das autoridades americanas.

