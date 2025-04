Mais de 4 mil dias no poder: Os números do papado de Francisco

VATICANO, 22 ABR (ANSA) – O papa Francisco, que faleceu na última segunda-feira (21), conseguiu feitos importantes e bateu recordes durante os 12 anos que passou à frente da Igreja Católica.

Iniciado em 13 de março de 2013, após ele ter sido eleito no segundo dia de conclave para substituir Bento XVI, o pontificado do argentino chegou ao fim depois de 4.422 dias.

Jorge Mario Bergoglio é o 266º pontífice a ocupar o trono de Pedro e, com 88 anos, foi o segundo papa mais velho da história da Igreja Católica, depois de Leão XII, que morreu aos 93 anos, quatro meses e 18 dias (1760-1829).

Além disso, ele é o primeiro a usar o nome Francisco, o primeiro papa latino-americano e o primeiro jesuíta no posto. No total, visitou mais de 60 países ou territórios e liderou 1,34 bilhão de fiéis, conforme dados do Vaticano.

O argentino também é considerado o primeiro Pontífice a abordar a crise climática, a autorizar bênçãos a casais homoafetivos e o primeiro a realizar a reforma da Cúria, criando o Conselho de Cardeais (C9). Ele também escreveu quatro encíclicas: Lumen Fidei, em 2013; Laudato Si, 2015, Fratelli Tutti, em 2020, e Dilexit nos, em 2024.

Confira alguns números do papado de Francisco: Viagens apostólicas e pastoral – Ao todo, foram 47 viagens apostólicas, durante as quais visitou 66 países em todos os continentes, da América do Norte à Oceania.

Sua primeira viagem ao exterior é datada de julho de 2013, poucos meses após sua eleição, quando foi ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude. A última, porém, foi em dezembro de 2024, quando ele visitou Córsega, tornando-se o primeiro Papa na história a pisar na ilha francesa do Mediterrâneo.

Francisco também visitou diversas organizações internacionais, como a FAO (três vezes), a ONU (duas vezes – sendo uma em Nova York e uma em Nairóbi), o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa (uma vez cada) e o Programa Alimentar Mundial (uma vez).

No entanto, o comprometimento de Francisco nunca falhou. Até mesmo em “casa”, ele realizou 40 visitas pastorais em 49 cidades ou vilarejos diferentes da Itália.

Encíclicas – São quatro as encíclicas assinadas pelo papa Francisco. A primeira é “Lumen Fidei”, divulgada em 29 de junho de 2013, em coautoria com o seu antecessor Bento XVI, seguida de “Laudato si”, em 24 de maio de 2015. Na sequência, foram lançadas “Fratelli tutti”, em 3 de outubro de 2020, e “Dilexit nos”, em 24 de outubro de 2024.

O religioso também foi responsável por sete exortações apostólicas, duas bulas papais e oito cartas apostólicas.

Cardeais criados – No total, Bergoglio criou 149 cardeais, dos quais 110 são eleitores.

Jubileu – Sob seu pontificado, Francisco acumula dois Jubileus, evento celebrado a cada 25 anos pela Igreja Católica e que mobiliza fiéis de todo o mundo que querem receber o perdão por todos os pecados. O primeiro, o da Misericórdia, foi anunciado pelo Papa em março de 2015, tendo início em 29 de novembro do mesmo ano. Já o segundo, porém, é o “tradicional”, que começou em 24 de dezembro de 2024 e terminará em 6 de janeiro de 2026.

Redes Sociais – As nove contas oficiais do Papa no X têm aproximadamente 52,1 milhões de seguidores, dos quais 18,6 milhões são de língua espanhola. No Instagram, porém, o perfil “Franciscus” soma 9,7 milhões de fãs.

Livros – São mais de 50 publicações assinadas por Jorge Mario Bergoglio em sua função de Pontífice. Antes de sua eleição, porém, ele já havia publicado 17 volumes em espanhol, incluindo meditações e reflexões espirituais. O último livro do papa Francisco se chama “Spera” e é uma autobiografia lançada no último dia 14 de janeiro.

Áudio – Em 2023, o Papa criou um podcast de dois episódios. O primeiro para celebrar os 10 anos de pontificado e o segundo para encontrar meninos e meninas em vista da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.

Em 2015, um álbum intitulado ‘Wake Up!’ também foi lançado, com 11 faixas contendo antífonas e hinos sacros como trilha sonora para alguns trechos dos discursos de Francisco. (ANSA).