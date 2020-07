Mais de 35 migrantes testam positivo para Covid na Basilicata

POTENZA, 21 JUL (ANSA) – Pelo menos 36 migrantes provenientes de Bangladesh que desembarcaram em Lampedusa no último dia 11 de julho e foram levados para a Basilicata, no sul da Itália, testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2). A informação foi revelada nesta terça-feira (21) pela força-tarefa regional, a qual explicou que todas as pessoas foram colocadas em isolamento nas estruturas de acolhimento em Potenza e Irsina.

Segundo as autoridades italianas, todos os infectados estavam assintomáticos no momento em que fizeram o exame. Os funcionários do centro de acolhimento também foram submetidos a testes para detectar a Covid-19 e tiveram resultados negativos. Ao todo, 50 migrantes, divididos em dois grupos, um de 10 e outro de 40, que chegaram ao país foram transferidos para Potenza, enquanto outros 12 levados para a cidade de Matera.

(ANSA)

