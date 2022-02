Mais de 300 tabuletas cuneiformes são devolvidas ao Iraque por museu privado libanês

Mais de 300 tabuletas com escrita cuneiforme, que foram devolvidas ao Iraque por um museu privado libanês, chegaram nesta segunda-feira(7) a Bagdá, onde as autoridades trabalham para recuperar antiguidades saqueadas em sucessivas guerras.

As caixas de madeira, lacradas em cera vermelha, chegaram em um avião particular, após retornarem do museu Nabu (norte do Líbano).

“O Iraque recuperou hoje 331 tabuletas cuneiformes”, disse o diretor do Conselho de Herança e Antiguidades Iraquianas, Laith Majid Hussein, em entrevista coletiva.

As tabuletas datam de diferentes períodos, disse ele, citando em particular os da era acadiana (2400 a 2200 a.C.), a terceira dinastia suméria de Ur (2111 a 2006 a.C.) e a antiga Babilônia (2004 a 1594 a.C.).

O reino de Ur, fundado há mais de 4.500 anos, foi um dos primeiros centros civilizados, localizado nas margens férteis do rio Eufrates, e foi lá que a escrita em forma de símbolos cuneiformes foi usada pela primeira vez na história da humanidade.

Hussein elogiou a cooperação por parte das autoridades libanesas, além do diretor do museu Nabu, “que foi muito cooperativo neste caso (…) em facilitar essa restituição”.

O museu Nabu, batizado em homenagem ao deus mesopotâmico da sabedoria e da escrita, foi inaugurado em 2018 e abriga centenas de peças antigas do Líbano, Iraque, Síria, Egito e Iêmen, algumas com cerca de 3.000 anos.

