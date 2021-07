Mais de 30 milhões de britânicos viram Inglaterra perder final da Euro nos pênaltis

LONDRES (Reuters) – Mais de 30 milhões de pessoas no Reino Unido ligaram as TVs para acompanhar a derrota da Inglaterra para a Itália na cobrança de pênaltis angustiante da final da Euro 2020 na noite de domingo, a maior audiência televisiva desde o enterro da princesa Diana em 1997.

A rede BBC disse que 30,95 milhões de pessoas acompanharam os últimos minutos do jogo, e uma média de 29,85 milhões viu a partida, que terminou em 1 x 1 após a prorrogação em Wembley.

Os torcedores da Inglaterra, a mídia e políticos elogiaram o elenco jovem de Gareth Southgate por unir o país durante uma pandemia que já matou quase 130 mil conterrâneos, o maior número de mortes da Europa Ocidental.

Muitas escolas deixaram os alunos entrarem mais tarde nesta segunda-feira para poderem curtir a partida, que terminou pouco antes das 23h locais.

Mas a final foi ofuscada por cenas de violência diante do estádio e por ofensas racistas contra os jogadores negros da Inglaterra que perderam pênaltis.

A decisão foi transmitida pela emissora pública BBC e pelo canal comercial ITV –25 milhões sintonizaram na BBC.

O site Deadline disse que a audiência foi maior do que os milhões que acompanharam a cerimônia de abertura da Olimpíada de Londres de 2012 ou comunicados do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ordenando os cidadãos a ficarem em casa no começo da pandemia.

(Por Kate Holton)

