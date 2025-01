Mais de 30 corpos foram resgatados após colisão entre aeronaves nos EUA

WASHINGTON (Reuters) – Dezenas de pessoas morreram depois que um jato regional de passageiros da American Airlines com 64 pessoas a bordo e um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos colidiram e caíram no gelado rio Potomac, próximo ao Aeroporto Nacional Reagan Washington.

A afiliada da NBC em Washington, News4, relatou que mais de 30 corpos foram recuperados do rio. O senador Roger Marshall, do Kansas, de onde o voo estava viajando, sugeriu que a maioria, se não todos, dos que estavam a bordo morreram.

+ Vídeo mostra colisão entre avião comercial e helicóptero nos EUA

“É muito difícil quando você perde provavelmente mais de 60 habitantes do Kansas ao mesmo tempo”, disse ele em uma entrevista coletiva no aeroporto Reagan, na capital dos EUA, na manhã de quinta-feira.

“Quando uma pessoa morre, é uma tragédia, mas quando muitas, muitas, muitas pessoas morrem, é uma tristeza insuportável. É um desgosto sem medida.”

A American Airlines confirmou que 60 passageiros e quatro membros da tripulação estavam a bordo do jato. O helicóptero, em um voo de treinamento, transportava três soldados, disse uma autoridade dos EUA.

A CBS News informou que uma equipe de mergulho havia recuperado um dos dois gravadores de dados, as chamadas caixas-pretas, do avião.

Duas fontes disseram à Reuters que vários corpos foram retirados da água.

A colisão no ar ocorreu quando o jato de passageiros, que vinha de Wichita, no Kansas, estava se aproximando para aterrissar em Reagan. As comunicações por rádio entre a torre de controle de tráfego aéreo e o Black Hawk mostraram que a tripulação do helicóptero sabia que o avião estava nas proximidades.

O Pentágono disse que estava iniciando uma investigação.

Em uma postagem no Truth Social, o presidente Donald Trump questionou as ações da tripulação do helicóptero e dos controladores de tráfego aéreo no que ele descreveu como uma noite clara.

“Essa é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. NÃO É BOM!!!”, escreveu ele.

As gravações do controle de tráfego aéreo parecem capturar as últimas tentativas de comunicação com o helicóptero, com o indicativo de chamada PAT25, antes de ele colidir com a aeronave, descrita como CRJ.

“PAT25, você tem um CRJ à vista? PAT25, passe por trás do CRJ”, disse um controlador de tráfego aéreo às 20h47, de acordo com uma gravação no site liveatc.net.

Segundos depois, outra aeronave liga para o controle de tráfego aéreo, dizendo: “Torre, você viu isso? — aparentemente referindo-se ao acidente. Um controlador de tráfego aéreo então redireciona os aviões que se dirigiam à pista 33 para dar a volta.

O vídeo do acidente feito por webcam mostrou a colisão e uma explosão iluminando o céu noturno.

“Eu vi uma bola de fogo e depois ela simplesmente desapareceu. Não vi nada desde que eles atingiram o rio”, afirmou um controlador de tráfego aéreo pelo rádio.

Resgate

Os parentes reunidos no aeroporto disseram que estavam recebendo poucas informações oficiais. Um homem chorava enquanto estava na calçada, às 3h da manhã, do lado de fora do aeroporto.

O avião transportava vários patinadores no gelo dos EUA, familiares e treinadores que retornavam de um acampamento após os campeonatos de patinação artística em Wichita, informou o órgão governamental U.S. Figure Skating.

Entre os que estavam a bordo estavam os ex-campeões mundiais de patinação artística russos Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, informou a mídia estatal russa. O Kremlin ofereceu condolências às famílias dos russos mortos e disse que não havia planos de contatos por enquanto entre o presidente Vladimir Putin e Trump.

O chefe dos bombeiros de Washington DC, John Donnelly, afirmou que pelo menos 300 socorristas continuavam a trabalhar na operação de resgate “altamente complexa”.

“As condições lá fora são extremamente difíceis para os socorristas”, disse Donnelly. “Está frio. Eles estão lidando com condições de vento.”

Perguntado se havia algum sobrevivente, ele declarou: “Ainda não sabemos.”

A hipotermia é uma preocupação para qualquer possível sobrevivente e para os socorristas.

“Nessas temperaturas frias da água, a temperatura central do corpo humano cai rapidamente. A exaustão ou inconsciência pode ocorrer em apenas 15 a 30 minutos”, disse o diretor sênior de operações de previsão da AccuWeather, Dan DePodwin.

(Reportagem de David Shepardson, Trevor Hunnicutt, Jamie Freed, Idrees Ali, Kanishka Singh, Jasper Ward, Rami Ayyub em Washington; Brad Brooks no Colorado; Joe Brock e Costas Pitas em Los Angeles)