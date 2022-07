Mais de 200 pessoas morrem durante seca no nordeste de Uganda

CAMPALA (Reuters) – Mais de 200 pessoas morreram de fome este mês no nordeste de Uganda, onde uma seca prolongada e a insegurança desenfreada deixaram mais de meio milhão de pessoas em estado de inanição, disseram uma autoridade local e um trabalhador de uma instituição de caridade.

Habitada por pastores nômades, a região semi-árida e remota de Karamoja, na fronteira com o Quênia, está muito atrasada em relação ao resto de Uganda em termos de desenvolvimento. Uma onda de ataques por grupos armados este ano piorou a situação.

“Pessoas como idosos, mães lactantes e crianças estão morrendo silenciosamente em suas casas. Eles simplesmente sucumbem à fome”, disse a Reuters Jino Bornd Meri, chefe do governo local do distrito de Kaabong, na região de Karamoja.

Em um condado, o distrito registrou pelo menos 184 mortes por fome somente neste mês, disse ele.

Moses Okori, líder da instituição de caridade local Agricultura e Nutrição Comunitária Integrada (Ican), disse que sabia de pelo menos 22 pessoas que morreram de fome este mês em Kotido, outro distrito da região.

O Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA) disse no mês passado que pelo menos 518.000 pessoas, ou 40% da população da região, estavam enfrentando altos níveis de insegurança alimentar.

A parlamentar local Faith Nakut estimou que pelo menos 600 pessoas morreram de fome na região desde o início de junho.

Um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro do país, Julius Mucunguzi, disse que recebeu relatos de mortes relacionadas à fome, mas não conseguiu dar um número exato.

O governo despachou caminhões de alimentos para a região na semana passada, disse.

(Reportagem de Elias Biryabarema)