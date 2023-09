Mais de 200 pessoas são evacuadas por risco de desabamento em Viña del Mar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2023 - 19:14 Compartilhe

Mais de 200 pessoas foram evacuadas de quatro prédios no balneário chileno de Viña del Mar, diante do risco de desabamento devido a uma imensa cratera aberta pelas chuvas do último fim de semana.

“Vou tentar alugar um apartamento menor e agilizar os procedimentos administrativos e judiciais, para ver se podemos retornar”, disse à AFP Antonio Gausi, um dos moradores afetados pela emergência.

Os imóveis foram construídos sobre dunas, o que gerou críticas de autoridades locais e especialistas. Um mês atrás, outra cratera foi aberta.

Um apartamento em um dos prédios afetados pode custar até US$ 390 mil (R$ 1,9 milhão). “Construir sobre um sistema de dunas é uma situação delicada”, ressaltou a Ministra de Obras Públicas do Chile, Jessica López, segundo a qual os reparos podem levar pelo menos oito meses.

Autoridades locais informaram que 8 mm de água caíram em meia hora no domingo, um evento meteorológico que ocorre a cada 10 anos.

