Mais de 2 mil itens e privado: Neymar leva Mavie para conhecer seu acervo em Santos

Na tarde de quinta-feira, 13, Neymar e Bruna Biancardi realizaram um programa em família com a filha Mavie, de 1 ano. O jogador levou a namorada e a filha para conhecer seu acervo em Santos, no litoral de São Paulo, que reúne mais de 2 mil itens históricos do craque.

Biancardi compartilhou uma foto nos Stories do Instagram, onde Neymar e Mavie aparecem de mãos dadas, caminhando pelo acervo. Além disso, durante o passeio, ela postou uma foto de Neymar quando ainda era bebê e destacou a semelhança com sua filha.

“A carinha igual à de Mavie”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Vale lembrar que, além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, filho de Carol Dantas, e Helena, de 7 meses, filha da modelo Amanda Kimberlly. Bruna Biancardi está grávida do seu segundo filho com Neymar: outra menininha, que se chamará Mel.

No final de janeiro, Neymar retornou ao Brasil e foi apresentado no Santos, onde estreou profissionalmente em 2009.

O acervo de Neymar

Durante uma de suas férias no Brasil, Neymar conheceu seu acervo pessoal. O espaço de dois andares está localizado em Santos, no litoral de São Paulo, e reúne mais de 2 mil itens históricos do craque.

Os objetos selecionados pela equipe da NR Sports, empresa responsável pela gestão exclusiva da carreira e imagem de Neymar Jr, ilustram momentos da vida do atleta, além, é claro, dos seus mais de 12 anos como profissional do futebol.

As vitrines guardam uniformes, fotos, credenciais, chuteiras, presentes de fãs, placas, troféus e medalhas conquistados desde os primeiros passos de ‘Juninho’ ainda no futsal, passando também pelo Santos FC, Barcelona, Seleção Brasileira e Paris Saint-Germain.

No local, há também uma área reservada para os parceiros que contribuíram para a construção da trajetória de destaque mundial de Neymar Jr, além do futebol. Roupas e acessórios usados por ele em gravações e ações comerciais também estarão expostos, assim como itens que lembram o projeto social Instituto Neymar Jr.

“Estou muito feliz. Gostei muito, porque foi uma surpresa… Está contando toda a minha história. É um orgulho muito grande”, disse Neymar na ocasião.

O espaço não será aberto para visitação pública, ficando reservado como acervo pessoal do jogador e de sua família.

Foto: NR Sports

Foto: NR Sports

Foto: NR Sports

Assista ao vídeo em que Neymar visita seu acervo: