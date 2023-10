Mais de 19 mil deslocados no Líbano devido a confrontos entre Israel e Hezbollah

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/10/2023 - 10:49 Para compartilhar:

Mais de 19 mil pessoas tiveram que ser deslocadas dentro do Líbano devido ao aumento dos incidentes entre Israel e o Hezbollah na fronteira sul do país, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta segunda-feira (23).

“Um aumento dos incidentes na fronteira” provocou o deslocamento de 19.646 pessoas no Líbano, “tanto no sul como em outras partes do país”, informou a agência da ONU.

Após o ataque mortal que o movimento islamita palestino Hamas lançou em território israelense em 7 de outubro, os confrontos entre o Hezbollah libanês (aliado do Hamas) e o Exército israelense aumentaram na zona fronteiriça.

Os moradores de ambos os lados da fronteira foram retirados.

Segundo as autoridades israelenses, mais de 1.400 pessoas morreram em Israel desde 7 de outubro, a maioria delas civis pelas mãos do Hamas, que também sequestrou 222 israelenses e estrangeiros.

Israel respondeu a esse ataque com uma campanha de bombardeios na Faixa de Gaza, onde mais de 4.600 pessoas, a maioria civis, já morreram, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o enclave palestino.

lg/dv/jvb/mb/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias