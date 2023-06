Mais de 170 migrantes resgatados por ONG desembarcam na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/06/2023 - 13:01 Compartilhe

SALERNO, 25 JUN (ANSA) – As autoridades italianas informaram neste domingo (25) que 172 migrantes resgatados pelo navio Aita Mari, da ONG Resgate Humanitário Marítimo, na costa da ilha de Lampedusa, desembarcaram no porto de Salerno, no sul do país.

Entre os resgatados, há 55 menores desacompanhados, quatro crianças acompanhadas com idades entre três e 10 anos e dois bebês. Todos eles se encontram em boa condição de saúde.

O prefeito de Salerno, Francesco Russo, informou que o grupo vai “se instalar em parte na província de Salerno, em parte em outras províncias da Campânia” e disse que “todos são africanos, muitos originários de Mali e Burkina Faso”.

“No momento não houve situações críticas. Faremos todos os controles. Também iremos verificar onde foram resgatados e se há contrabandistas entre eles”, explicou o comissário Giancarlo Conticchio.

Já a conselheira de Políticas Sociais do município de Salerno, Paola de Roberto, afirmou que “são muitas as crianças que chegaram neste navio”. “Contamos colocar todos da melhor maneira possível em alguns dias. Não é suficiente para auxiliá-los na fase de desembarque, mas é preciso seguir suas rotas para garantir-lhes um futuro melhor”, enfatizou.

O arcebispo de Salerno, Andrea Bellandi, também esteve presente no cais do porto e garantiu que a cidade “está sempre pronta para acolher”. “A Igreja, na esteira do que também nos diz o Papa, só pode estar perto desses irmãos e irmãs que buscam uma expectativa de vida diferente de onde vêm”, concluiu o religioso. (ANSA).

