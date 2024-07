Mais de 155 milhões de pessoas estão aptas a votar; confira o perfil dos eleitores

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 19/07/2024 - 1:21 Para compartilhar:

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nesta quinta-feira (18), o eleitorado apto a comparecer às urnas nas eleições municipais de outubro próximo. O Brasil terá 155,9 milhões de eleitores que vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

As eleições vão ocorrer nos dias 6 e 27 de outubro, em mais de 5,5 mil municípios do país. No pleito deste ano, 103 cidades brasileiras poderão ter um segundo turno para eleger seus representantes à prefeitura. Sete cidades a mais desde a última eleição municipal, em 2020.

Gênero

Os números divulgados apontam que o Brasil tem 81,8 milhões de brasileiras aptas a votar neste ano. O número equivale a 52,4% do total de eleitores do país. Do gênero masculino chegam a 74 milhões, 47,5% do total. Pessoas que se declararam transgênero foram 47,2 mil pessoas. 41 mil pessoas trans e travestis pediram para que conste, no documento, o nome com o qual se identificam e são socialmente reconhecidos.

Idade

O eleitorado jovem do Brasil chegou ao total de 1,83 milhão de pessoas, índice 78,16% maior que o número de eleitores entre 16 e 17 anos registrados para votar nas últimas eleições municipais. A maior fatia do eleitorado (25%) está na faixa de 45 a 59 anos, somando 38.883.736 eleitores.

Deficiência

Pessoas com deficiência aptas a votar cresceu em 1,2 milhão em 12 anos, chegando a 1.451.846. Em 2012, primeiro ano com informações, foram 242.868 eleitores com deficiência.

Raça

A maior parte dos eleitores brasileiros não fizeram a autodeclaração de cor – 89,8% do total. Mais de 8,5 milhões se declararam pardas (equivalente a 5,45%), 1,8 milhão se declararam pretas (1,16% do total de eleitores) e 5,2 milhões de pessoas informaram que são brancas (3,3% do eleitorado).

Região

A maior parte dos eleitores está concentrada no Sudeste: são 66,9 milhões de pessoas nesta região, o que equivale a 42,9% do total. O Nordeste reúne 43,3 milhões de eleitores (27,7% do total). O Sul conta com 22,9 milhões de pessoas aptas a votar (14,7%). No Norte, o Brasil tem 12,9 cidadãos com condições de ir às urnas (8,3% do eleitorado). E no Centro-Oeste há 9,7 milhões de votantes (6,2%) do total.