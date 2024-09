Mais de 140 países estão desenvolvendo suas CBDCs, afirma Atlantic Council

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 21:20 Para compartilhar:

De acordo com uma atualização do Atlantic Council, 146 países do globo já estão em algum grau de desenvolvimento de sua Moeda Digital de Banco Central (CBDC, na sigla em inglês). O número representa um novo recorde, agora que 19 integrantes do G20 estão em grau avançado de sua pesquisa – ou com um projeto piloto em funcionamento, como é o caso do Brasil.

Os países que estão desenvolvendo sua CBDC correspondem a mais de 98% do Produto Interno Bruto (PIB) global, afirma o Atlantic Council.

Dentre as principais CBDCs do mundo, o yuan digital (e-CNY), na China, é o maior piloto de moeda digital de BC do mundo, com as transações já ultrapassando 7 trilhões de yuans em junho de 2024, com usos em setores como educação, saúde e turismo.