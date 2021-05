Mais de 14 milhões de famílias brasileiras estão na linha da extrema pobreza

Brasil bate recorde de famílias na linha da extrema pobreza em abril, quando mais de 14,5 milhões de famílias. É o maior patamar da miséria no Brasil desde o início agosto de 2012. Antes da pandemia, em fevereiro de 2020, os registros eram de 13,4 milhões famílias. As informações são UOL.

De acordo com o Governo Federal, é considerada extrema pobreza quem vive com 89 reais mensais por pessoa. Além disso 2,8 milhões de famílias vivem em pobreza, com renda entre 90 e 178 reais mensais por pessoa.

Para Cícero Péricles de Carvalho, professor de economia popular da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o aumento do número de famílias na extrema pobreza pode ser explicado pela recessão e baixo crescimento da economia, incluindo os limites das políticas sociais do governo.

“A situação atual do mercado de trabalho explica parte desse crescimento: são 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados [trabalhadores que desistiram de procurar emprego] e mais 7 milhões de subocupados, num total de 27 milhões de brasileiros sem renda ou com renda parcial do trabalho. Esse conjunto tem quase o mesmo número das famílias inscritas no CadÚnico [29,6 milhões]”, comenta.

O professor também acredita que uma melhora nos números de mortes e infectados da pandemia poderia aliviar a situação. “Espera-se que, na economia da pós-pandemia, ocorra um período de crescimento das atividades que sejam grandes empregadoras, como a construção civil, agricultura familiar, comércio, serviços e indústrias intensivas de mão de obra. E espera-se também o crescimento dos negócios das micro e pequenas empresas, geradores da maioria dos empregos no Brasil, e não apenas os microempreendedores, na sua ampla maioria trabalhadores penalizados pelo desemprego”.

