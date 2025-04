Mais de 120 mil pessoas já passaram por velório do papa; caixão será fechado hoje

VATICANO, 25 ABR (ANSA) – Mais de 120 mil pessoas já passaram pelo velório do papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano, enquanto a exposição do corpo do finado pontífice no principal templo do catolicismo caminha para suas horas finais.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, desde as 11h (horário local) de quarta-feira (23) até as 8h desta sexta (25), pelo menos 128 mil fiéis haviam prestado sua homenagem a Jorge Mario Bergoglio, falecido na última segunda (21), aos 88 anos, vítima de um AVC seguido de uma parada cardiocirculatória, após mais de dois meses de luta contra uma pneumonia.

Pela segunda noite seguida, o Vaticano estendeu o horário de abertura da basílica, desta vez da meia-noite para 2h30 da madrugada desta sexta, para permitir que as pessoas na fila conseguissem participar do velório.

O templo foi reaberto às 5h40 e deve receber fiéis até as 18h (horário local), uma hora antes do que estava programado. Já o ritual de fechamento do caixão está previsto para as 20h, enquanto o funeral solene acontecerá a partir das 10h de sábado (26), na Praça São Pedro, com a presença esperada de mais de 150 delegações estrangeiras, incluindo dezenas de chefes de Estado, além de 200 mil fiéis.

Após a cerimônia, um cortejo fúnebre de cerca de seis quilômetros levará o corpo de Francisco pelas ruas do centro histórico de Roma até a Basílica de Santa Maria Maggiore, local do sepultamento, que será realizado de forma privada. (ANSA).