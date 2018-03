Mais de 12 mil civis fugiram de Ghuta Oriental, afirma ONG

Mais de 12.000 civis fugiram da cidade de Hammuriye e seus arredores, um dos setores do enclave rebelde de Ghuta Oriental, afirmou o Observatório dos Direitos Humanos (OSDH).

Cerca de 12.500 civis deixaram desde as primeiras horas da manhã as localidade de Hammuriye, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, todas localizadas na parte sul do reduto rebelde, sob controle do grupo Faylaq al-Rahman, segundo o OSDH.

Trata-se do maior número de civis a deixar este último reduto rebelde nas proximidades de Damasco desde o início, em fevereiro, de uma vasta operação do regime na região.

O OSDH também informou que tropas leais ao presidente sírio Bashar al Asad assumiram o controle de Hamuriya.

“O regime sírio controla a totalidade desta cidade depois que os combatentes do grupo (rebelde) Faylaq al Rahman se retiraram e a grande maioria dos civis fugiu”, indiciou o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman.