Mais de 100 são evacuados de cidade italiana por incêndio

CORTEOLONA E GENZONE, 4 JAN (ANSA) – Um incêndio em um galpão em Corteolona e Genzone, na província de Pavia, que fica na região da Lombardia, na Itália, provocou a evacuação de mais de 100 pessoas durante a noite desta quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta (4).

De acordo coma as autoridades, há o risco de formação de uma “nuvem tóxica”, o que traria malefícios tanto para a saúde dos moradores como para o meio-ambiente em geral. Apesar de ser considerada uma estrutura abandonada, moradores informaram que veem com frequência caminhões descarregando produtos ali. Por isso, estima-se que o galpão abrigava pneus e itens plásticos. Os bombeiros estão atuando há cerca de 12 horas e ainda há focos ativos. Para ajudar no combate ao fogo, o Corpo de Bombeiros local recebeu ajuda de cidades da província, como da capital Pavia, além de membros e equipamentos da unidade de Milão. De acordo com as primeiras informações, o incêndio começou pouco antes da meia-noite (hora local) e ainda não há causas aparentes para o incidente.

O prefeito da comuna, Angelo Della Valle, e da cidade vizinha de Inverno e Monteleone, Enrico Vignatti, pediram para que os moradores só saiam de casa em situações extremamente necessárias, mantenham as janelas das residências fechadas e não fiquem em locais abertos, como parques e praças.

Como forma de precaução, os prefeitos ainda pediram que os moradores não consumam frutas e verduras da região para evitar uma possível contaminação. (ANSA)