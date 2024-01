Mais de 100 pessoas são detidas na França por protestos agrícolas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/01/2024 - 19:10 Para compartilhar:

A polícia francesa deteve 106 manifestantes, nesta quarta-feira (31), perto de Paris, no contexto dos protestos de agricultores que sacodem o país.

À tarde, 91 deles foram presos durante uma “tentativa de invasão” no mercado atacadista de Rungis, o maior do mundo, que foi “rapidamente” evitada. Os detidos “serão colocados sob custódia policial”, disse o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, em coletiva de imprensa.

Um balanço anterior, informado à AFP por uma fonte policial, havia indicado 79 detidos após vários manifestantes “entrarem a pé brevemente em uma área de armazenamento” onde “provocaram destruição” e depois foram expulsos.

Horas antes, outras 15 pessoas já haviam sido presas nas imediações de Rungis, o mercado de produtos in natura crucial para o abastecimento de frutas e verduras da capital francesa.

Há vários dias, a França vive uma onda de protestos de agricultores, que pedem auxílios de emergência e acusam a União Europeia e as importações de países de fora do bloco de serem responsáveis pela crise do setor.

Até as 16h50 locais (12h50 em Brasília), dezenas de agricultores, entre eles alguns integrantes do sindicato Coordenação Rural, tinham chegado aos armazéns de Rungis, segundo um jornalista da AFP.

“Tínhamos decidido ocupar Rungis e ocupamos Rungis”, disse à AFP Serge Bousquet-Cassagne, presidente da Câmara de Agricultura do departamento de Lot-et-Garonne, no sudoeste do país.

Um comboio de 200 a 300 tratores partiu na segunda-feira do sudoeste da França rumo ao norte.

Segundo o ministro do Interior, Gérald Darmanin, havia nesta quarta-feira mais de 100 pontos de bloqueio e cerca de 10.000 manifestantes em todo o país.

Os protestos afetam outros países europeus, como Alemanha, Polônia, Romênia, Bélgica e Itália. Na terça-feira, os sindicatos agrícolas espanhóis anunciaram que se juntarão ao movimento.

js-mlf-tll/pc/jvb/aa/tt/rpr/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias