Mais de 100 mil pessoas deixam Nagorno-Karabakh

YEREVAN, 30 SET (ANSA) – Mais de 100 mil pessoas abandonaram a região de Nagorno-Karabakh nas últimas semanas, informou neste sábado (30) Nazeli Baghdassarian, porta-voz do primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinian.

O número de indivíduos que deixaram a área representa mais de 80% da população da região separatista, que é estimada em cerca 120 mil pessoas.

Localizada na fronteira entre Azerbaijão e Armênia, Nagorno-Karabakh, que é habitada principalmente por armênios, foi alvo de uma ofensiva relâmpago conduzida por Baku.

A fuga em massa da população local ocorreu mesmo com as promessas do Azerbaijão de respeitar os seus direitos. (ANSA).

