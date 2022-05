Mais de 100 mil pessoas celebram título da Roma no Circo Máximo

ROMA, 26 MAI (ANSA) – Mais de 100 mil torcedores da Roma se reúnem na noite desta quinta-feira (26) no Circo Máximo, um amplo descampado no coração da área arqueológica da capital da Itália, para celebrar o título da Conference League, que encerrou um jejum de 14 anos sem taças do clube giallorosso.

A informação foi divulgada pelas autoridades da cidade de Roma, que viram um mar vermelho e amarelo de torcedores. A delegação do clube romano partiu da via dell’Arcadia em dois ônibus abertos para a área do evento.





Durante o caminho, os veículos circularam nas principais áreas da “cidade eterna”, incluindo um trecho da via Cristoforo Colombo, a via delle Terme di Caracalla, a Piazza di Porta Capena.

Na sequência, o tour passou pela arena do Circo Máximo para finalmente chegar ao Coliseu, atravessando a via di San Gregorio e a via Celio Vibenna. No final do evento, a delegação retornará à via dell’Arcadia.

“Esta taça é para vocês, obrigado pessoal”, disse o capitão da Roma, Lorenzo Pellegrini. “Foi uma emoção extraordinária, uma vitória importante para a Roma, para os torcedores, mas também para toda a cidade. Foi ótimo estar em Tirana com o prefeito de Tirana, o de Rotterdam e com nossos torcedores em uma competição que valoriza os valores do esporte e nos enche de muito orgulho”, acrescentou.

Segundo o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, hoje é dia de “rolar uma bela festa”, porque “esta vitória extraordinária” precisa ser comemorada. “Estarei lá”, disse ele.

A Roma superou o Feyenoord, por 1 a 0, na última quarta-feira (25), em Tirana, na Albânia, e conquistou a taça da primeira edição da competição. Autor do gol do título, Nicolò Zaniolo era um dos mais animados do grupo. O italiano ergueu a taça, mostrou a medalha e ainda brincou com bola em frente ao público. (ANSA)