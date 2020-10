Mais de 10 milhões de testes de covid-19 em quatro dias em cidade chinesa que registrou pequeno foco

Mais de 10 milhões de pessoas foram submetidas a testes de covid-19 nos últimos quatro dias na cidade chinesa de Qingdao, que registrou um pequeno foco de contágios, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira.

Os exames de diagnóstico começaram no domingo e até o momento foram recolhidas 10,5 milhões de amostras, de acordo com um dos vice-prefeitos da cidade, Sui Ruwen.

Ele afirmou que nenhum caso positivo foi detectado entre os 8,8 milhões de resultados obtidos. No momento, o foco de infecção inclui 13 pessoas.

As autoridades locais têm o objetivo de testar 9,4 milhões de habitantes e 1,5 milhão de visitantes. Qingdao, cidade turística, é conhecida no mundo pela cerveja Tsingtao.

A campanha de testes foi organizada depois da descoberta, no fim de semana passado, de vários casos positivos relacionados com um hospital que atendia pacientes com covid-19 procedentes do exterior.

Os 13 casos de transmissão local identificados até o momento em Qingdao são os primeiros desde meados de agosto na China. A notícia teve consequências para as autoridades.

O diretor do hospital de Qingdao relacionado aos casos foi demitido e está sendo investigado, anunciou a Comissão Municipal de Saúde, sem revelar detalhes.

O diretor da Comissão de Saúde de Qingdao, Sui Zhenhua, responsável pelo atendimento médico na cidade, foi “suspenso” de seu cargo.

A China, onde surgiu o novo coronavírus em dezembro, afirma que conseguiu conter a pandemia em seu território. O país informa poucos novos casos a cada dia, quase todos com origem no exterior.

