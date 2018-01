Mais de 10 mil acompanham abertura do Carnaval de Veneza

VENEZA, 28 JAN (ANSA) – Cerca de 11 mil pessoas acompanharam neste sábado (27) a abertura do Carnaval de Veneza com um espetáculo circense sobre as águas dos famosos canais da cidade italiana.

Inspirado pela arte do diretor de cinema Federico Fellini, o espetáculo VeCircOnda (uma mistura de Veneza, circo e ondas) reuniu artistas circenses em diversas alegorias, que chegavam a atingir até sete metros de altura. As alegorias percorreram um trajeto pelo Rio de Cannaregio, com alguns dos principais destaques do mundo do circo, e, ao fim, um equilibrista atravessou sob um cabo de aço um caminho entre uma ponta a outra do rio (ANSA)