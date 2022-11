Mais da metade dos lojistas de shopping espera vender 20% mais na Black Friday

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 23/11/2022 - 19:44 Compartilhe

Mais da metade dos lojistas que fazem parte da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) espera um aumento de até 20% nas vendas da Black Friday deste ano. São 80% dos lojistas associados os que vão fazer ações promocionais para a Black Friday 2022. Para 60% dos associados, os descontos serão de 20 a 35% nos produtos da loja, já para uma fatia de 20% os descontos serão de mais de 40%. Para os outros 20% dos respondentes, os produtos chegarão em até 5% de desconto.

O levantamento também trouxe dados sobre a expectativa do fluxo de clientes. Para 60% dos associados deve haver aumento de 10%, já 20% esperam um aumento superior a 30%, e outros 20% acreditam que não haverá mudança no fluxo de pessoas nos centros comerciais.

Para o diretor institucional da Alshop, o cenário atual ainda sofre com os impactos que a pandemia trouxe nos últimos dois anos. Ele observa que os consumidores ainda estão inseguros. “Nossos associados têm notado que os consumidores estão mais contidos, gastando apenas com produtos de necessidades básicas e com isso, alguns lojistas tendem a oferecer menos descontos, mais isso não significa que a data será ruim”, comenta Luis Augusto Ildefonso, diretor institucional da ALSHOP.

Neste ano, 60% dos lojistas estão trabalhando ações promocionais em conjunto com a loja física e e-commerce. Para 40% dos lojistas associados da ALSHOP, o consumidor comprará apenas no e-commerce. Em relação à forma de pagamento, para 40% dos lojistas, o consumidor vai gastar pouco por conta da alta dos juros e vai pagar à vista. Além disso, 20% acreditam que o consumidor vai às lojas apenas para passear e não irá fazer compras.

