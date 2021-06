‘Mais completo que Messi e CR7’: Arnaldo Ribeiro se rende a De Bruyne após atuação de gala na Eurocopa Meia do Manchester City e seleção belga marcou e deu uma assistência na virada sobre a Dinamarca

Carrasco do Brasil na Copa da Rússia, Kevin De Bruyne é um dos principais maestros do futebol internacional. Autor de um gol e uma assistência na virada da Bélgica sobre a Dinamarca, nesta quinta-feira, pela Eurocopa, De Bruyne arrancou elogios do comentarista do “SporTV”, Arnaldo Ribeiro. Para o jornalista, a temporada do meia mostrou ao mundo a completude do jogador e sua atual superioridade sobre Messi e Cristiano Ronaldo.

Arnaldo Ribeiro inicia o argumento apontando as virtudes do belga. De acordo com o comentarista, o meia do Manchester City é o mais completo do mundo.

– O Kevin de Bruyne, se ele não é o melhor jogador do mundo para alguns, é o mais completo. É um jogador que sabe defender, armar, passar genialmente e concluir com as duas pernas – disse no “Seleção SporTV”.

Em seguida, ainda na temática, ele completa afirmando que a fase de Kevin de Bruyne supera as de Messi e Cristiano Ronaldo.

– Para o futebol que se joga hoje, ele é mais completo que Messi e Cristiano Ronaldo. Ele faz o time inteiro jogar, é uma coisa maravilhosa ver ele jogar – concluiu Arnaldo Ribeiro.

Nesta quinta-feira, a Seleção da Dinamarca recebeu a Seleção da Bélgica no Estádio Parken, na cidade de Copenhague, pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa. O confronto terminou com vitória belga por 2 a 1, com os vencedores marcando com Thorgan Hazard e De Bruyne, enquanto os dinamarqueses marcaram com Poulsen.

