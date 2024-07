Mais cinco pessoas ligadas à campanha opositora são presas na Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2024 - 20:56 Para compartilhar:

Outras cinco pessoas foram detidas neste sábado (6) na Venezuela por colaborarem com a campanha do candidato opositor Edmundo González Urrutia, principal adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho, denunciou a oposição.

“Voltando da atividade de início de campanha em Ocumare del Tuy (estado de Miranda, centro), nosso companheiro Rafael Marín foi detido em sua residência”, alertou na rede social X o partido La Causa R, que apoia a candidatura de González Urrutia.

Junto com Marín, secretário-geral do partido em Miranda, também foram “detidas mais quatro pessoas”, afirmou o partido em outra mensagem, replicada pela principal aliança opositora, a Plataforma da Unidade Democrática (PUD).

Entre os detidos está o proprietário de um caminhão que prestava apoio logístico. O partido não esclareceu quem eram os outros dois, mas todos foram levados para a sede da Polícia Nacional Bolivariana (PNB) no estado.

Embora a campanha para as presidenciais na Venezuela tenha oficialmente começado na quinta-feira, Maduro e a líder da oposição María Corina Machado têm realizado comícios há meses em busca de apoio.

A corrida eleitoral tem sido marcada por denúncias de detenções e desqualificações de opositores, acusados pelo governo de conspirar para derrubá-lo.

Segundo um balanço da ONG Acesso à Justiça, cerca de 46 pessoas ligadas à oposição foram detidas nos primeiros seis meses do ano.

