Mais cinco jogadores se apresentam ao técnico Dorival Junior na seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior contou com a apresentação de mais cinco jogadores para a disputa da Copa América. O goleiro Rafael foi o primeiro do grupo a chegar. No final da noite desta segunda-feira, Bento, Endrick, Arana e Éderson desembarcaram em Orlando, na Flórida, onde a delegação vem se preparando para a competição.

Desde a última quinta-feira, os jogadores relacionados pelo técnico da seleção brasileira vêm se preparando nos Estados Unidos em busca da conquista de mais um título da competição de seleções.

No entanto, o grupo só vai ficar completo a partir desta quarta-feira, quando são esperados Eder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior. No sábado, o trio conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

O Brasil integra o Grupo D da competição e vai ter como rivais a Colômbia, a Costa Rica e o Paraguai. A estreia no torneio vai ser diante da seleção da América Central, no dia 24. O jogo está marcado para Los Angeles.

A segunda partida da fase de grupos acontece quatro dias depois, em Las Vegas. O desafio vai ser contra os paraguaios. A equipe do técnico Dorival Júnior encerra sua participação nesta etapa da Copa América no dia 2 de julho, contra a Colômbia.