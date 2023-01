Mais chuvas torrenciais e ventos fortes atormentam a Califórnia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/01/2023 - 13:58 Compartilhe





(Reuters) – A recente tempestade no Pacífico provocou chuvas torrenciais e ventos fortes na Califórnia nesta terça-feira, um dia após o risco aumentado de inundações e deslizamentos de terra levar milhares a se retirar e causar falta de energia generalizada.

A expectativa é que a chuva ao longo do dia seja “pesada a excessiva” em todo o Estado, especialmente no sul da Califórnia, já que as rajadas de vento foram registradas a mais de 64 km por hora em muitos lugares, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

Os ventos fortes causaram estragos na rede elétrica, derrubando a energia de dezenas de milhares de californianos. Até 220.000 residências e empresas ficaram sem eletricidade na manhã desta terça-feira, de acordo com dados da Poweroutage.us.





O clima traiçoeiro, que deve despejar até 18 cm de chuva em alguns lugares até a quarta-feira, pode acarretar em inundações generalizadas, rápidas elevações de água e deslizamentos de terra, especialmente em áreas onde o solo tem sido saturado por fortes chuvas passadas, alertou o serviço de meteorologia.

Especialistas dizem que o aumento na frequência e intensidade dessas tempestades, intercaladas com períodos de seca extrema, são sintomas das mudanças climáticas, ameaças ainda maiores ao gerenciamento do precioso abastecimento hídrico da Califórnia.

A previsão do serviço meteorológico vem após a retirada de cerca de 25.000 pessoas, incluindo toda a cidadezinha de Montecito, um rico enclave costeiro a 90 milhas de Los Angeles, e áreas próximas da costa de Santa Bárbara, devido ao aumento dos riscos de inundações e deslizamentos de terra.

(Reportagem de Brendan O’Brien em Chicago)





