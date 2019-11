Mais chances no comércio

Ainda no Shopping Boulevard há duas vagas extras na Via Mia, para vendedor e auxiliar de loja com chance de efetivação. É preciso experiência prévia e para se cadastrar basta levar currículo com foto para loja ou pelo lorene.all@hotmail.com. No Bangu Shopping, há vaga na Afghan e currículo deve ser enviado para rh@afghan.com.br ou deixado na loja. Na Redley, são dez vagas para vendedor, estoquista e caixa. Basta enviar o documento para s2holding@hotmail.com ou deixar na loja.

Já na SML, são duas, e interessado deve encaminhar currículo para supervisao@smlrio.com.br ou deixar na loja. E a Glam By também está com duas, e é necessário enviar currículo para supervisao@gruponois.com.br ou deixar na loja.