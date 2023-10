Mais cerca de 4.000 trabalhadores do setor automotivo aderem à greve nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/10/2023 - 7:39 Compartilhe

Trabalhadores do fabricante americano de caminhões Mack Trucks votaram contra um acordo trabalhista, no domingo (8), e vão-se juntar a 25 mil membros em greve do sindicato automobilístico United Auto Workers (UAW), disse o grupo sindical.

“Os membros do UAW na Mack Trucks votaram para REJEITAR um acordo provisório e entrarão em GREVE às 7h (8h em Brasília) de segunda-feira”, publicou o sindicato no X (antigo Twitter).

A publicação diz que isso deve impactar 4 mil funcionários da Mack, fabricante de veículos industriais com sede na Carolina do Norte e que tem fábricas nos estados da Pensilvânia e de Maryland.

Os funcionários da Mack se somam, assim, aos membros em greve do UAW na GM, Ford e Stellantis, os chamados “Três Grandes”, que lançaram uma ação seletiva em 15 de setembro, depois de não conseguirem chegar a um novo acordo.

Com as duas ampliações prévias da greve nas duas sextas-feiras anteriores, o número total de trabalhadores em greve nas Três Grandes chega a cerca de 25.000. Trata-se da primeira greve conjunta das três principais montadoras, em um esforço para aumentar os salários e conquistar outras melhorias, especialmente aquelas relacionadas com a transição na fabricação de veículos elétricos.

Em uma carta à Mack, publicada na rede X, a UAW citou, entre os assuntos pendentes nas negociações contratuais, os aumentos salariais, os reajustes pelo custo de vida e vários benefícios.

