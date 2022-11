Mais calotes de pequenos mercados emergentes são “prováveis” em 2023, diz Fitch

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/11/2022 - 11:02 Compartilhe

JOANESBURGO (Reuters) – Mais inadimplências da dívida soberana são “prováveis” no próximo ano entre pequenos países emergentes, disse a agência de classificação de risco Fitch em sua perspectiva para 2023 nesta segunda-feira, citando a probabilidade de saltos repentinos nos custos de empréstimos, perda de acesso ao mercado e necessidades urgentes de financiamento.

Enquanto isso, o processo de reestruturação da dívida do Grupo dos 20 (G20), o Quadro Comum, que está em andamento na Zâmbia e na Etiópia e foi concluído no Chade, provou ser ineficaz para facilitar as reestruturações e é improvável que melhore no próximo ano, acrescentou a agência.

Dezenas de países emergentes, especialmente os menores e mais arriscados, chamados de mercados de fronteira, viram seus custos de empréstimos subirem para níveis insustentáveis em 2022, depois que o Federal Reserve entrou em um ciclo de aperto monetário em um esforço para conter a inflação crescente após a invasão russa da Ucrânia e bloqueios contínuos contra a Covid-19 na China.

“O acesso ao mercado de títulos internacionais continuará sendo um desafio para os mercados emergentes pequenos e de fronteira, e mais inadimplências são prováveis”, disse o relatório da Fitch. “Como em 2022, haverá casos de desafios de financiamento mais urgentes em mercados emergentes menores e de fronteira.”

Uma parcela maior dos mercados emergentes teve uma perspectiva positiva de classificação de crédito em comparação com os mercados desenvolvidos pela primeira vez desde 2018, disse a Fitch.

No entanto, 2022 foi o segundo pior ano para rebaixamentos de mercados emergentes, disse a agência de classificação de risco em comunicado que acompanha o relatório.

(Reportagem de Rachel Savage)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias