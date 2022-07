Mais calmo, Vasco visita Sampaio Corrêa para colocar pressão no líder Cruzeiro

Animado após se reencontrar com a vitória e com o retorno de Alex Teixeira, o Vasco volta a campo neste sábado, às 16h30, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno. Com chance de novamente colocar pressão no líder Cruzeiro, os cariocas enfrentam o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), estado onde o número de torcedores vascaínos é elevado.

Ao vencer o Criciúma, por 1 a 0, o Vasco chegou a 34 pontos, em segundo lugar. Se vencer, vai a 37 e ficaria a um ponto do Cruzeiro, que só joga no domingo. O Sampaio também vem de resultado positivo, porque fez 2 a 0 no Ituano, em casa. Com 22 pontos, aparece em décimo lugar.

Mesmo vindo de vitória, o técnico Maurício Souza fará ao menos cinco mudanças na escalação. Três delas são obrigatórias, já que o goleiro Thiago Rodrigues, o volante Andrey Santos e o atacante Figueiredo estão suspensos. Halls e Alexander são opções para o gol, Matheus Barbosa no meio e Gabriel Pec no ataque.

Outros desfalques são o meia Palácios e o atacante Getúlio, ambos no departamento médico. A boa notícia fica por conta do retorno do experiente meia Nenê, que ficou fora dos dois últimos jogos por dores na panturrilha. Os laterais Gabriel Dias e Edimar também estão à disposição.

Maurício Souza valorizou muito a última vitória e quer que o Vasco se enxergue como favorito em todos os jogos. “Sem dúvidas foi uma vitória de um time com muita ambição, que quer muito. Foi importante para nos dar moral e tranquilidade, para mostrar que o Vasco é capaz. Falei para os jogadores que isso tem que ser um hábito nosso: independentemente do adversário, o Vasco é favorito”, cravou.

De outro lado, o Sampaio Corrêa deve jogar praticamente com o mesmo time que venceu na última rodada. A única mudança já era esperada. O volante André Luiz retorna após ser poupado e entra no lugar de Maurício. O zagueiro Alan Godói, lesionado, segue sendo substituído por Gabriel Furtado.

O técnico Léo Condé garantiu que o time manterá a forma de jogar, mas está preparado para mudanças táticas. “Nós vamos tentar manter o que a gente vem fazendo na maioria dos jogos aqui dentro do Castelão. Um time que propõe o jogo, que marca alto. Mas claro, que dentro do jogo, tem várias nuances. Vai depender muito de como o jogo vai se desenhar. Vai ser um duelo cheio de alternativas”, projetou.