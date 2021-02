Mais antigo banco americano, BNY Mellon intermediará transações com criptomoedas

Mais antigo banco dos Estados Unidos, o BNY Mellon anunciou nesta quinta-feira, 11, que passará a intermediar transações com bitcoin e outras criptomoedas. Em comunicado, a instituição informou que, por meio de uma nova divisão digital, a instituição irá manter, transferir e emitir os ativos descentralizados.

A decisão marca um passo sem precedentes para o sistema bancário, que demonstra resistências em entrar nesse mercado por conta de incertezas quanto a regulação e estabilidade.

No entanto, nos últimos meses, com a avanço da popularidade, os criptoativos têm entrado no radar de instituições tradicionais.

Na semana passada, a Tesla anunciou compra de US$ 1,5 bilhão de bitcoins e a intenção de passar a aceitar o ativo no pagamento de serviços.

Na quarta, a Mastercard afirmou que planeja oferecer apoio para algumas criptomoedas em sua rede este ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires

