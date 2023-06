Mais 13 produtos de baixo impacto são registrados para controle de pragas na agricultura

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 17:51 Compartilhe

São Paulo, 19 – O Ministério da Agricultura publicou nesta segunda-feira, 19, no Diário Oficial o Ato nº 26 do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária com o registro de 55 defensivos agrícolas formulados.

Desses, 13 são considerados biológicos, sendo sete destinados à agricultura orgânica.

Ao todo, em 2023 foram registrados 121 produtos, sendo 28 classificados como de baixo impacto, o que evidencia a crescente preocupação com práticas agrícolas sustentáveis, disse a pasta em nota.

“Os produtos biológicos contêm fungos, bactérias, vírus e insetos predadores, representando uma abordagem inovadora e amigável ao meio ambiente no controle de pragas e doenças nas plantações”, relata a chefe da Divisão de Registro de Produtos Formulados, Tatiane Almeida.

Dentre os produtos químicos registrados, cinco deles apresentam uma nova substância ativa denominada isocycloseram.

Trata-se de um ingrediente ativo de última geração para um amplo espectro de pragas. Esses produtos são recomendados para diversas grandes culturas e, em especial, para o combate às formigas. “Os produtos com esse ativo puro foram classificados pela Anvisa como categoria 5, ou seja, produto improvável de causar dano agudo. Nessa categoria, por exemplo, estão incluídos os produtos de origem biológica. O isocycloseram já é registrado na Austrália e constou na lista de priorização de culturas de suporte fitossanitário insuficiente (minor crops) do Canadá em 2022, para o controle de tripes em pepinos.”

Os demais produtos utilizam ingredientes ativos já registrados no País.

