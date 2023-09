Maíra Cardi vai ao ‘Programa Eliana’ com Thiago Nigro e se diz ‘exausta’ das redes sociais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2023 - 16:04 Compartilhe

Maíra Cardi participa do Programa Eliana deste domingo, 24, ao lado do marido, Thiago Nigro, o Primo Rico. À apresentadora, a influenciadora falou sobre o fato de ter saído do Instagram para dar um tempo nas redes sociais: “Estou exausta. Como tem a história de que a gente quer ter filhos, eu falei: ‘Não tenho condição’.”

“Hoje eu acho que a internet virou terra de ninguém, as pessoas criam o tempo inteiro mentiras, fazem matérias, o jornalista não é mais jornalista, eles criam qualquer coisa e aquilo não é verdade, eles vendem produtos que não são verdadeiros”, comentou.

“Desativei pela primeira vez o Instagram. Agradeci muito aos fãs, sou quem eu sou, estou onde estou e tenho o que tenho graças às pessoas”, continuou Maíra Cardi, que ganhou projeção nacional ao participar do BBB em 2009, e posteriormente fez sucesso em redes sociais como o Snapchat e Instagram.

O Programa Eliana com Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, vai ao ar neste domingo, 24 de setembro, a partir das 15h, no SBT. É possível assistir à entrevista pela TV aberta ou pelo YouTube oficial da emissora.

