Maíra Cardi revela que extravagância a fez adiar casamento com Thiago Nigro: ‘Line-up de navio’

Maíra Cardi usou o Instagram nesta quarta-feira, 9, para explicar o motivo pelo qual precisou adiar seu casamento com Thiago Nigro. De acordo com a influenciadora, a opulência do evento é tanta que ele precisou ser adiado, já que os hotéis do Brasil supostamente não o comportariam.

“O casamento, que era para ser um casamento normal, a gente começou a conversar e decidiu fazer dois dias a mais. Do nada virou três, quatro, uma semana de casamento, com festa de baile de máscaras, festa da Disney, com luau, com DJ, banda gospel, DJ eletrônico”, começou ela, nos stories da rede social.

“E de repente a gente estava falando do casamento ser em Israel, e do nada ele foi para a Itália. Aí, do nada, os hotéis do Brasil não comportavam o número de convidados que a gente queria, e a gente precisava fechar o hotel inteiro. Então a gente decidiu adiar o casamento porque ficou complexo, porque é um evento como se fosse um line-up de navio”, continuou.

Na sequência, a ex de Arthur Aguiar ainda revelou que ela e o empresário pretendem arcar com as custas de todos os convidados: “Todo o hotel, a viagem, a logística. Então a gente tem que programar melhor, porque a gente não estava achando um hotel que comportasse tudo isso.”

Ela e o autointitulado Primo Rico assumiram o relacionamento em março deste ano, e anunciaram o noivado um mês depois.

